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الثلاثاء، 07-12-2021 09:15 م

أعراض وأسباب التهاب ملتحمة العين

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الوكيل الإخباري - يحدث التهاب الملتحمة أو ما يسمى العين الوردية أو العين القرنفلية بسبب الإصابة بعدوى أو إثر التحسس لبعض المواد، ما يسبب شعورًا مزعجًا في العين، ولكنه لا يؤثر على الرؤية في معظم الأحيان.

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قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن التهاب ملتحمة العين هو التهاب يصيب الملتحمة، وهي الطبقة الخارجية للعين والسطح الداخلي للجفن.


وأوضح المركز الألماني أن التهاب ملتحمة العين قد يرجع إلى الإصابة بعدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية، كما أنه قد يرجع إلى الحساسية والتيارات الهوائية الشديدة وتعرض العين لإجهاد شديد.


وتتمثل أعراض التهاب ملتحمة العين في احمرار العين والشعور بحرقان وحكة بها وزيادة الإفرازات الدمعية وتورم الملتحمة وتورم الجفن والتصاق العين (خاصة في الصباح) والشعور بوجود جسم غريب بالعين.


ويتم علاج التهاب ملتحمة العين بناء على السبب؛ حيث يتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية في صورة قطرة إذا كان الالتهاب يرجع إلى عدوى بكتيرية، بينما يتم العلاج بواسطة قطرة مضادة للحساسية إذا كان سبب الالتهاب يرجع إلى الحساسية. وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى القطرات المحتوية على الكورتيزون.


ويعد التهاب ملتحمة العين مرضا مُعديا للغاية؛ لذا يتعين على المريض عدم استخدام المناشف بالاشتراك مع الآخرين لمنع انتقال العدوى إليهم.

 

المصدر- صوت بيروت انترناشونال

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