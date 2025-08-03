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بالماء الساخن أم البارد؟ ما درجة الحرارة المثلى للاستحمام؟

خنهتى
تعبيرية
 
الأحد، 03-08-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   قد يبدو الاستحمام روتينًا بسيطًا، لكنه يحمل أبعادًا صحية دقيقة تتوقف على شيء أساسي: درجة حرارة الماء. فبين من يفضل البخار الدافئ ومن ينعش نفسه بالماء البارد، تختلف الفوائد والتأثيرات، حسب الهدف من الاستحمام والحالة الصحية.

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🔥 الاستحمام الساخن:
للصداع وتشنج العضلات: حرارة بين 37-40.5°C تُرخي العضلات وتحسّن تدفق الدم.
مخاطره: احمرار الجلد، تقشر، دوخة، تفاقم الكلف والحكة.


❄️ الاستحمام البارد:
بعد التمارين الرياضية: ماء بدرجة 10–15°C يُسرّع التعافي ويُخفف من تلف العضلات.
لحروق الشمس والالتهابات: ماء بارد معتدل (20–25°C) يُهدئ الاحمرار ويُسرّع الشفاء.
مخاطره عند الإفراط: ارتجاف، زرقة الأطراف، ارتفاع الضغط، تشوش ذهني.


💧 عند الحُمّى:
أفضل خيار: الماء الفاتر (حتى 40.5°C) يُهدئ الجسم دون تحفيز الارتجاف.
تجنّب: الحمام البارد، لأنه يجهد الجسم ويُبطئ الشفاء.


🧖‍♀️ لشعر صحي وبشرة متوازنة:
ماء فاتر (30–35°C) يحافظ على الزيوت الطبيعية ويمنع جفاف الشعر.
الماء الساخن يُسبب تقصف الشعر وفقدان لونه، والماء البارد يُضفي لمعانًا لكنه قد يجفف الفروة.


🌡️ ما الحرارة المثالية للاستحمام؟
الأطباء يوصون بـ 36.5–40.5°C في معظم الحالات.
ولنتيجة مثالية: ابدأ بماء دافئ، واختتم برشّة باردة (25–28°C) لتعزيز الدورة الدموية وتنشيط الجسم.

💡 الخلاصة: لا توجد حرارة واحدة تناسب كل الأجسام. المفتاح هو تعديل درجة حرارة الماء حسب هدفك الصحي وظروفك الجسدية، مع الحذر من التطرف في البرودة أو السخونة.

 

الجزيرة 

 
 
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