بالماء الساخن أم البارد؟ ما درجة الحرارة المثلى للاستحمام؟

الوكيل الإخباري- قد يبدو الاستحمام روتينًا بسيطًا، لكنه يحمل أبعادًا صحية دقيقة تتوقف على شيء أساسي: درجة حرارة الماء. فبين من يفضل البخار الدافئ ومن ينعش نفسه بالماء البارد، تختلف الفوائد والتأثيرات، حسب الهدف من الاستحمام والحالة الصحية.

اضافة اعلان



🔥 الاستحمام الساخن:

للصداع وتشنج العضلات: حرارة بين 37-40.5°C تُرخي العضلات وتحسّن تدفق الدم.

مخاطره: احمرار الجلد، تقشر، دوخة، تفاقم الكلف والحكة.



❄️ الاستحمام البارد:

بعد التمارين الرياضية: ماء بدرجة 10–15°C يُسرّع التعافي ويُخفف من تلف العضلات.

لحروق الشمس والالتهابات: ماء بارد معتدل (20–25°C) يُهدئ الاحمرار ويُسرّع الشفاء.

مخاطره عند الإفراط: ارتجاف، زرقة الأطراف، ارتفاع الضغط، تشوش ذهني.



💧 عند الحُمّى:

أفضل خيار: الماء الفاتر (حتى 40.5°C) يُهدئ الجسم دون تحفيز الارتجاف.

تجنّب: الحمام البارد، لأنه يجهد الجسم ويُبطئ الشفاء.



🧖‍♀️ لشعر صحي وبشرة متوازنة:

ماء فاتر (30–35°C) يحافظ على الزيوت الطبيعية ويمنع جفاف الشعر.

الماء الساخن يُسبب تقصف الشعر وفقدان لونه، والماء البارد يُضفي لمعانًا لكنه قد يجفف الفروة.



🌡️ ما الحرارة المثالية للاستحمام؟

الأطباء يوصون بـ 36.5–40.5°C في معظم الحالات.

ولنتيجة مثالية: ابدأ بماء دافئ، واختتم برشّة باردة (25–28°C) لتعزيز الدورة الدموية وتنشيط الجسم.



💡 الخلاصة: لا توجد حرارة واحدة تناسب كل الأجسام. المفتاح هو تعديل درجة حرارة الماء حسب هدفك الصحي وظروفك الجسدية، مع الحذر من التطرف في البرودة أو السخونة.