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الثلاثاء، 04-10-2022 01:45 م

أعشاب لعلاج ارتفاع ضغط الدم

هل_يمكن_علاج_ارتفاع_ضغط_الدم_بالأعشاب؟


الوكيل الإخباري-يعد ارتفاع ضغط الدم من الحالات الصحية الشائعة للغاية، خاصة عند متوسطي العمر وكبار السن، وعلى الرغم من الاعتماد على الأدوية والحفاظ على نظام حياة صحي لإبقاء ضغط الدم تحت السيطرة، هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي من الممكن أن تساعد على ذلك.

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الريحان: يحتوي الريحان على العديد من مضادات الأكسدة التي لها دور في خفض ضغط الدم، كما يحتوي على مركب يعرف بالأوجينول (Eugenol) الذي يعمل كمثبط لقنوات الكالسيوم وبالتالي يقلل من ضغط الدم.


البقدونس: يحتوي البقدونس على مجموعة من المكونات التي لها دور في خفض ضغط الدم، مثل: فيتامين ج، والكاروتينات، وهذا التأثير يعود إلى دورها في استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية.


الكرفس: تساعد مستخلصات الكرفس على خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، وهذا يعود للعديد من مكوناته المفيدة، مثل: الألياف، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم.


أعشاب أخرى: قائمة الأعشاب التي قد يكون لها دور في خفض قراءات ضغط الدم تطول، وقد تشمل الآتي أيضًا: الزعتر، والقرفة، والزنجبيل، والهيل.

 

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