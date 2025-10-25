السبت 2025-10-25 12:18 م
 

منة شلبي تودع العزوبية وتعلن ارتباطها رسميًا - صورة

منة شلبي
 
السبت، 25-10-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   فجّر المنتج أحمد الجنايني مفاجأة حول زواجه من الفنانة المصرية منة شلبي، بعد أن أعلنت الأخيرة الخبر رسميًا وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الجنايني ما تردد عن تحديد موعد حفل الزفاف، موضحًا أنهما عقدا قرانهما في حفل عائلي بسيط، معبرًا عن سعادتهما بردود الفعل الإيجابية والتهاني التي تلقيها الزوجان بعد الإعلان.


وأضاف أنهما بالفعل يخططان لإقامة حفل زفاف، لكنه لم يتم تحديد موعده بعد، مؤكدًا أنهما سيعلنان عن التفاصيل فور الانتهاء من التحضيرات.


من جانبها، أكدت منة شلبي أن عقد القران تم في أجواء عائلية ممتنة لكل من شاركهما الفرحة، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها.

 


Image1_10202525111822798831828.jpg

 

 لبنان 24 

 
 
