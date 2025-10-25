منة شلبي تودع العزوبية وتعلن ارتباطها رسميًا - صورة

ونفى الجنايني ما تردد عن تحديد موعد حفل الزفاف، موضحًا أنهما عقدا قرانهما في حفل عائلي بسيط، معبرًا عن سعادتهما بردود الفعل الإيجابية والتهاني التي تلقيها الزوجان بعد الإعلان.
وأضاف أنهما بالفعل يخططان لإقامة حفل زفاف، لكنه لم يتم تحديد موعده بعد، مؤكدًا أنهما سيعلنان عن التفاصيل فور الانتهاء من التحضيرات.
من جانبها، أكدت منة شلبي أن عقد القران تم في أجواء عائلية ممتنة لكل من شاركهما الفرحة، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها.
