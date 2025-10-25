7 أطفال جرحى من غزة يصلون سويسرا لتلقي العلاج

09:37 ص

الوكيل الإخباري- وصل إلى الأراضي السويسرية، 7 أطفال جرحى من قطاع غزة، يرافقهم سبعة وعشرون من ذويهم، لتلقّي الرعاية الطبية في مستشفيات سويسرية، وذلك في إطار عملية إنسانية نظّمتها الحكومة الفدرالية السويسرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود. اضافة اعلان





وقالت وزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة السويسرية في بيان رسمي، إن الأطفال يعانون إصابات خطيرة ناجمة عن الحرب في غزة، وقد تمّ نقلهم أولاً إلى الأردن لتلقّي الإسعافات الأولية، ثم نُقلوا جواً إلى سويسرا عبر طائرات تابعة لسلاح الجو السويسري وخدمة الإنقاذ الجوي السويسرية “ريغا”.



وأوضح البيان أنّ الأطفال وأفراد عائلاتهم سيتم توزيعهم على عدد من المناطق السويسرية، وسيتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات جامعية وكانتونية متخصصة، وفق احتياجات كل حالة.



وأكدت الحكومة السويسرية أنّ هؤلاء الأطفال سيخضعون أيضاً لإجراءات تضمن لهم الإقامة المؤقتة وحماية قانونية خلال فترة العلاج وإعادة التأهيل.