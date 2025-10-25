1.6 مليار دينار قدرات إنتاجية سنوية لقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية

10:26 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751245 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يُعد قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في الأردن من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى 1.6 مليار دينار سنويًا، ما يجعله صمام أمان استراتيجيًا للمملكة في مختلف الظروف. اضافة اعلان





وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش إن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية تُعد من أبرز القطاعات الصناعية الاستراتيجية في البلاد، لما تتميز به من تنوع تشابكي مع القطاعات الصحية والطبية، إضافة إلى ما تحققه من قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.



وأوضح الأطرش أن القطاع يضم 151 منشأة صناعية تعمل في مجالات الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن نسبة القيمة المضافة في هذا القطاع تبلغ 51% من إجمالي الإنتاج، ويسهم بما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 11% من إجمالي الإنتاج الصناعي التحويلي.



وبيّن أن القطاع كثيف رأس المال والتكنولوجيا ويعتمد على كوادر علمية متخصصة من الكيميائيين والبيولوجيين والفنيين، ويُعد من أكبر القطاعات تشغيلًا للأيدي العاملة المحلية، إذ يعمل فيه نحو 10 آلاف عامل وعاملة، 95% منهم أردنيون، فيما تبلغ نسبة مشاركة النساء 35%، وهي من الأعلى بين القطاعات الصناعية.



وأشار الأطرش إلى أن صادرات القطاع حققت 612 مليون دينار العام الماضي، بنسبة نمو 15% مقارنة بالسنوات السابقة، فيما بلغت 353 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي، بنمو قدره 7%، وتصل منتجاته إلى 80 سوقًا عالميًا، أبرزها: السعودية والعراق والجزائر والإمارات والولايات المتحدة، التي تستحوذ مجتمعة على 71% من إجمالي الصادرات.



وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي أدرجت قطاع الصناعات الدوائية ضمن الصناعات عالية القيمة، مستهدفة رفع الصادرات إلى 2.1 مليار دينار بحلول 2033، وزيادة القيمة المضافة إلى 1.7 مليار دينار، وتوفير 16 ألف فرصة عمل، واستقطاب 1.1 مليار دينار استثمارات جديدة من خلال 11 مبادرة تطويرية.



كما أشاد الأطرش بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم هذا القطاع، من خلال تحديث التشريعات والأنظمة، ومتابعة جودة الإنتاج، ما أسهم في تعزيز سمعة الدواء الأردني عالميًا ورفع تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.