الصلع.. موروث من جهة الأم أم الأب؟

هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT) يؤثر على بصيلات الشعر، وبعضها يكون حساسًا وراثيًا لهذا الهرمون بسبب جينات يرثها الإنسان من كلا الوالدين.
الخلاصة: الصلع وراثي من كلا الوالدين، والوراثة تحدد الميل فقط، بينما العوامل الأخرى تؤثر في شدة الحالة وتطورها. لذا من المهم مراقبة الصحة العامة والهرمونات للحد من تساقط الشعر.
-
أخبار متعلقة
-
السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية
-
تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟
-
السكر الطبيعي والمكرر .. أيهما أفضل لصحتك ؟
-
فرشاة الأسنان: كهربائية أم يدوية؟ أيهما الأفضل لصحة فمك؟
-
أغذية تسبب الاكتئاب
-
6 مشروبات طبيعية تساعد على خفض سكر الدم وتحسين الصحة
-
دراسة تكشف السر وراء عدم قدرتنا على التوقف عن تناول الأطعمة الضارة
-
وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية