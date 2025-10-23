الخميس 2025-10-23 02:25 م
 

الصلع.. موروث من جهة الأم أم الأب؟

الوكيل الإخباري-   الصلع الوراثي يشغل بال الكثيرين، والاعتقاد الشائع أنه يُورث من الأم فقط ليس دقيقًا تمامًا.

هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT) يؤثر على بصيلات الشعر، وبعضها يكون حساسًا وراثيًا لهذا الهرمون بسبب جينات يرثها الإنسان من كلا الوالدين.

جين مستقبلات الأندروجين (AR) على الكروموسوم X يُورث من الأم، ما جعل البعض يعتقد أن الصلع من جانب الأم فقط.

لكن الدراسات أثبتت أن هناك عدة جينات أخرى من الأب والأسرة تؤثر أيضًا، ويشكل الوراثة نمطًا متعدد الجينات.

عوامل مثل الهرمونات، النظام الغذائي، الإجهاد، والبيئة تلعب دورًا كبيرًا في ظهور الصلع.

عند النساء، يظهر الصلع عادة بشكل ترقق منتشر في الرأس، ويرتبط بتفاعل معقد بين الوراثة

والهرمونات من كلا الوالدين.


الخلاصة: الصلع وراثي من كلا الوالدين، والوراثة تحدد الميل فقط، بينما العوامل الأخرى تؤثر في شدة الحالة وتطورها. لذا من المهم مراقبة الصحة العامة والهرمونات للحد من تساقط الشعر.

 

 

