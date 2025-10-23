السعادة سرّ المناعة.. كيف يحمي الفرح من أمراض العصر؟

البروفيسورة يوليا يوغا من جامعة ألبا تقول إن السعادة ليست مجرد شعور عابر، بل مؤشر صحي يمكن قياسه، وأن التأثيرات الإيجابية للسعادة تبدأ عند درجة 2.7 من مقياس 0 إلى 10. السعادة تخفض ضغط الدم والكوليسترول، وتعزز مقاومة الجسم للالتهابات.
الخلاصة: السعادة ليست ترفًا، بل وصفة طبية طبيعية لصحة أفضل وحياة أطول.
-
أخبار متعلقة
-
السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية
-
الصلع.. موروث من جهة الأم أم الأب؟
-
تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟
-
السكر الطبيعي والمكرر .. أيهما أفضل لصحتك ؟
-
فرشاة الأسنان: كهربائية أم يدوية؟ أيهما الأفضل لصحة فمك؟
-
أغذية تسبب الاكتئاب
-
6 مشروبات طبيعية تساعد على خفض سكر الدم وتحسين الصحة
-
دراسة تكشف السر وراء عدم قدرتنا على التوقف عن تناول الأطعمة الضارة