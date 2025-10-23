الخميس 2025-10-23 04:58 م
 

السعادة سرّ المناعة.. كيف يحمي الفرح من أمراض العصر؟

332333
تعبيرية
 
الخميس، 23-10-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   في اكتشاف علمي يعيد تعريف الصحة، كشفت دراسة عالمية أن السعادة قد تكون أقوى دواء طبيعي ضد الأمراض المزمنة. أظهرت الدراسة، التي شملت بيانات من 123 دولة، أن زيادة 1% في الشعور بالرفاهية ترتبط بانخفاض 0.43% في معدلات الوفيات بسبب الأمراض غير السارية مثل القلب والسرطان والسكري.

البروفيسورة يوليا يوغا من جامعة ألبا تقول إن السعادة ليست مجرد شعور عابر، بل مؤشر صحي يمكن قياسه، وأن التأثيرات الإيجابية للسعادة تبدأ عند درجة 2.7 من مقياس 0 إلى 10. السعادة تخفض ضغط الدم والكوليسترول، وتعزز مقاومة الجسم للالتهابات.


الخلاصة: السعادة ليست ترفًا، بل وصفة طبية طبيعية لصحة أفضل وحياة أطول.

 

