مشاهد تكشف منزل فضل شاكر.. شاهدوها

الوكيل الإخباري- تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يُبرز مشاهد من داخل منزل الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة.



وأظهر الفيديو الاستديو الذي كان يستخدمه شاكر للغناء وتسجيل الموسيقى، كما ظهرت أيضاً غرفة الجلوس التي كان يستخدمها للغناء أيضاً.



ويأتي نشر هذا الفيديو بعد مرور أكثر من أسبوعين على تسليم شاكر نفسه إلى القضاء اللبناني، وقد خضع يوم الأربعاء لجلسة استجواب تمهيدي قبيل بدء المحاكمة.

