السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية

لتهدئة الطفل، يُنصح بإطعامه أثناء الإقلاع والهبوط لأن حركة المص والبلع تخفف الضغط، ويمكن استخدام اللهاية أو الزجاجة. أيضًا، تساعد الأشياء المألوفة مثل البطانية أو اللعبة، والحركات اللطيفة كالتمسيد في تهدئته. يُفضل تجهيز حقيبة بها مستلزمات الطفل وارتداءه طبقات مناسبة لدرجة الحرارة.
للحساسين من الضوضاء، يمكن استخدام سدادات أذن أو سماعات مخصصة، واختيار مقعد مناسب مثل بجانب الحاجز أو النافذة. وأخيرًا، يجب على الوالدين الحفاظ على هدوئهم والتواصل بلطف مع الطفل ليشعر بالأمان.
