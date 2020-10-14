الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

إغلاق المؤسسة التعاونية بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

وزير الصحة : العودة للحظر أسبوعين سيعمل على انخفاض الإصابات

مجلس الوزراء يناقش جملة من الموضوعات ويقرّ عدداً من الأنظمة

البريد الأردني يستأنف عمله

188 إصابة بكورونا بمصنع في مدينة الحسن الصناعية

ولي العهد يطمئن على صحة الفتى الذي تعرض للاعتداء

إغلاق مصنع في عجلون بعد تسجيل إصابات بكورونا

المفلح يؤكد دور وزارة التنمية في التخفيف من آثار الفقر والبطالة

اغلاق مدرسة عائشة الأساسية المختلطة بالرمثا لإصابة معلمة بكورونا

توضيح حول سحب دواء خاص بمرضى السكري في الاردن




الأربعاء، 14-10-2020 08:29 م

الطريقة الصحيحة في التعامل مع التوتر والقلق

20200408_1586363519-334-large


الوكيل الاخباري - أشارت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إيرينا بيريجنايا، إلى أنه من الطبيعي أن نتعامل مع التوتر، ولكن غالبية الناس لا يعرفون كيفية عمل ذلك بصورة صحيحة.

وقالت يكمن الخطأ في كمية المواد الغذائية التي نتناولها لأنه من أجل أن نهدأ، ليس من الضروري تناول كيكة كاملة أو علبة من الآيس كريم. بل يكفي تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة.

اضافة اعلان

وتقول، "يجب اختيار الأطعمة التي تجلب المتعة. فعلى سبيل المثال، على الشخص الذي يحب الشوكولاتة، تناول قطعة صغيرة منها وسوف يتحسن مزاجه ولكن يجب أن نعلم بوجود بعض القيود أيضا، لأنه عندما يريد الشخص الشعور بالمتعة يجب عليه أن يحصل على المتعة فعلا، وليس الطعام اليومي".


وتضيف، تناول كمية كبيرة من الحلويات من أجل الهدوء، لا يجلب النتيجة المرجوة. بل بالعكس مع مرور الوقت ينخفض تأثيرها الإيجابي وقد يصبح التوتر مزمنا.


وقالت "يجب الابتعاد عن هذا لمنع تحول التوتر إلى مرض مزمن كما أن الاعتماد على مواد غذائية محددة، حتى إذا كان الشخص يتغذى بصورة صحيحة، فإنها لن تنقذه. لأن هذه حالة خطيرة، حيث أن الذين يعانون من التوتر المزمن، في نفس الوقت يعانون من مجموعة كبيرة من الأمراض".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Influenza-Vaccination-944x531

أهم 5 تطعيمات قبل فصل الشتاء

16596281_101

الكشف عن الأمراض المرتبطة ببرودة القدمين

127-190927-migraines-covid-19-headache-wellness_700x400

أطعمة تتسبب في الإصابة بالصداع

i_741417

أسباب هامة لشرب المزيد من الماء مع التقدم بالعمر

1519744204_1otr_depositphotos_163055786_xl-2015

أعراض ورم الدماغ والعلامات الأكثر شيوعا للمرض!

263

طرق فعالة لإزالة الطعام العالق في الحلق .. تعرف عليها

أخبار متعلقة
9201918114556545251013

طريقتان للنوم أثناء الشعور بالتوتر

image

5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية

منع-تساقط-الشعر

أطعمة تمنع تساقط الشعر نهائياً

4de8caa4522544f1711e6ed4ce3228a8_XL

أعراض تستدعي استشارة طبيب الأورام بشكل عاجل

DogmXgDUcAEXBgW

4 علامات تدل على إدمانك على الشراء والتسوق!

كيفية-تخفيف-الم-الديسك-825x510

فيديو.. طريقة للتخلّص من آلام الظهر في 60 ثانية فقط