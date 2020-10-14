الطريقة الصحيحة في التعامل مع التوتر والقلق

الوكيل الاخباري - أشارت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إيرينا بيريجنايا، إلى أنه من الطبيعي أن نتعامل مع التوتر، ولكن غالبية الناس لا يعرفون كيفية عمل ذلك بصورة صحيحة.



وقالت يكمن الخطأ في كمية المواد الغذائية التي نتناولها لأنه من أجل أن نهدأ، ليس من الضروري تناول كيكة كاملة أو علبة من الآيس كريم. بل يكفي تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة.

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وتقول، "يجب اختيار الأطعمة التي تجلب المتعة. فعلى سبيل المثال، على الشخص الذي يحب الشوكولاتة، تناول قطعة صغيرة منها وسوف يتحسن مزاجه ولكن يجب أن نعلم بوجود بعض القيود أيضا، لأنه عندما يريد الشخص الشعور بالمتعة يجب عليه أن يحصل على المتعة فعلا، وليس الطعام اليومي".



وتضيف، تناول كمية كبيرة من الحلويات من أجل الهدوء، لا يجلب النتيجة المرجوة. بل بالعكس مع مرور الوقت ينخفض تأثيرها الإيجابي وقد يصبح التوتر مزمنا.



وقالت "يجب الابتعاد عن هذا لمنع تحول التوتر إلى مرض مزمن كما أن الاعتماد على مواد غذائية محددة، حتى إذا كان الشخص يتغذى بصورة صحيحة، فإنها لن تنقذه. لأن هذه حالة خطيرة، حيث أن الذين يعانون من التوتر المزمن، في نفس الوقت يعانون من مجموعة كبيرة من الأمراض".

روسيا اليوم

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