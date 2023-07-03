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الإثنين، 03-07-2023 09:17 ص

العمود الفقري في الجسم..3 أمور يجب القيام بها وأخرى يجب الابتعاد عنها

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الوكيل الإخباري- يُعتبر العمود الفقري من بين أهم أعضاء الجسم حيث أنه المسؤول عن فقرات العظم بالجسم، والبالغ عددها 33 فقرة.

وتمتد من منتصف أسفل قاعدة الجمجمة إلى منطقة العصعص، وهي مسؤولة عن الحفاظ على النخاع الشوكي.

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ما وظيفة العمود الفقري؟

حماية الحبل الشوكي


حمل كتلة الجسم وتوزيعها على الأطراف السفلية بشكل متوازن


منح الجسم الدعامة والمظهر الخارجي

ونشر حساب "عش بصحة" ،المنصة الرئيسة للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية بتغريدة على "تويتر"، أبرز 3 أمور يجب القيام بها لحماية العمود الفقري، وأخرى يجب الابتعاد عنها. 

أمور يجب القيام بها:

 

 ممارسة التمارين المقوية لعضلات الظهر


الجلوس بطريقة صحيحة وسليمة


تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د)

 


أمور يجب الابتعاد عنها:

 

 زيادة الوزن عن معدله الطبيعي


رفع الأوزان الثقيلة


المشي والظهر محدّب ومائل


الجلوس وثني الرقبة للأسفل


سي ان ان


 




 

 


 

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