تعاني من آلام الرقبة؟.. إليك أبرز العلاجات المنزلية

الوكيل الاخباري - تعتبر آلام الرقبة مشكلة شائعة تحدث للكثيرين نتيجة اتباع نظام حياة غير صحي، أو الإصابة بمشكلة صحية بالرقبة أو الظهر أو منطقة أخرى في الجسم، وتعد العلاجات المنزلية البسيطة من أكثر السُبل التي تساعد على التعايش اليومي معها.

اضافة اعلان



في السياق التالي، يوضح أبرز العلاجات المنزلية لآلام الرقبة، وفقًا لـ "Health line".

أسباب آلام الرقبة



تحدث آلام الرقبة نتيجة الكثير من الأسباب المحتملة، التي يمكن تحديدها فيما يلي:

-الانزلاق الغضروفي العنقي.

- التهابات المفاصل.

- الصداع النصفي المزمن.



- التعرض لإصابة بالرأس أو العمود الفقري.

- الألم العضلي الليفي.

- الكسور.

- مشكلات العمود الفقري.



- العادات اليومية الغير صحية، مثل الجلوس ساعات طويلة بطريقة غير صحيحة، الإجهاد البدني، النوم بوضعية غير صحيحة.



كيف يمكن علاج آلام الرقبة منزليًا؟

يعد العلاج المنزلي لآلام الرقبة جزء رئيسي للتعامل مع المشكلات التي تسبب آلام الرقبة، ومن أبرز الخيارات ما يلي:



التدليك الذاتي

يمكن أن يفيد التدليك الذاتي في علاج آلام الرقبة لأنه يساعد على التحكم في مقدار الضغط الواقع على الرقبة، ويمكن القيام به من خلال اتباع التعليمات التالية:

-اسحب كتفيك للأسفل بعيدًا عن أذنيك.



- قم بمحاذاة عمودك الفقري في وضع مستقيم أثناء الجلوس أو الوقوف.

- قم بتمرير أصابعك عبر رقبتك للعثور على المناطق الأكثر حساسية والضغط بقوة.

- في حركة دائرية، استمر في الضغط بقوة على المنطقة أولاً بحركة في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس اتجاه عقارب الساعة.



- استمر في تدليك المنطقة لمدة تصل إلى خمس دقائق في المرة الواحدة.



اليوجا

تعتبر اليوجا خيارًا مناسبًا للتمرين للأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة، خاصة إذا كان الألم مزمنًا. لقد وجدت الأبحاث أن ممارسة اليوجا بانتظام مع التركيز على آلام الرقبة وتحديد موضعها يمكن أن يقلل الألم والإعاقة التي يمكن أن تسببها آلام الرقبة.



يساعد التمرين أيضًا على تثبيت عضلات الرقبة وتحسين وضعيتها بحيث يستمر ألم الرقبة في التحسن بمرور الوقت.



الكمادات

يمكن للثلج والحرارة أن يخففا من توتر وألم الرقبة. يساعد العلاج الساخن على استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة لتقليل الألم، بينما يساعد الثلج على تخفيف الألم وتقليل التورم. عند استخدام العلاج الساخن والبارد، يجب التبديل بين الاثنين لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميًا.



تمارين الرقبة

قد يساعد القيام ببعض التمارين على تخفيف الضغط الواقع على الرقبة، ولكن يجب القيام بالتمارين بشكل صحيح، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اتباع ما يلي:

-استلقي على حافة السرير مع توجيه وجهك وجذعك نحو السقف، ورأسك على حافة السرير، وقدميك متجهتين نحو منتصف السرير.



- قم بتعليق رأسك وجذعك على حافة السرير، على أن تكون الرقبة متدلية للخارج.

- حافظ على هذا الوضع لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

كرر ذلك الوضع ست مرات يوميًا.



الكونسلتو

