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الثلاثاء، 29-08-2023 10:28 ص

دراسة ترى إمكانية استخدام خلايا الدماغ للتخلص من النعاس تماماً

الدماغ-رئيسية-369


الوكيل الإخباري - يعكف فريق من الباحثين بجامعة واشنطن الأمريكية على دراسة تأثير الخلايا النجمية، التي تتحكم في عدد من الوظائف الحيوية في الجسم، على عمليات النعاس والاستيقاظ.

وتوصل الفريق البحثي إلى أن تنشيط هذه الخلايا في الفص الأمامي من المخ أدى إلى بقاء فئران التجارب مستيقظة إلى أجل غير مسمى، من دون ظهور أي مؤشر على شعورها بالنعاس.

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ويقول الباحث ماركوس فرانك إن "هذا البحث يندرج في إطار تحقيق علمي بشأن خلايا ودوائر المخ التي تجعلنا نشعر بالنعاس".

 

وأضاف في تصريحات ، ان الفريق البحثي استخدم مجموعة من التقنيات الجينية والكيميائية للتحكم في آلية تنشيط الخلايا النجمية في الفص الأمامي للمخ، لدى مجموعة من فئران التجارب.


وأوضح: "لقد استخدمنا تقنيات الهندسة الوراثية والكيمياء لاستحداث وحدة استشعار داخل المخ على مستوى الجزئيات، ثم استثارتها بواسطة مادة دوائية معينة من أجل تنشيط الخلايا النجمية"، مضيفاً أن البحث تضمن أيضاً قياس نشاط المخ والأنشطة الحركية للجسم، لاستيضاح إذا كانت الفئران مستيقظة أو نائمة".

 

ولاحظ الباحثون أن تنشيط الخلايا النجمية داخل المخ يؤدي إلى بقاء الفئران مستيقظة طوال ساعات، من دون أن يظهر عليها أي شعور بالنعاس أو الارهاق.
وأكد أن هذه التجربة تظهر أن الشعور بالنعاس يتطلب سلسلة من التفاعلات بين عدد من الخلايا الفرعية داخل المخ"

 

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