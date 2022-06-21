في اليوم العالمي لليوغا.. تعرَّف على أهم فوائدها

الوكيل الإخباري - اليوغا نوع مميز من أنواع الرياضة والأنشطة البدنية، وما يميزها أنها رياضة تركز على الجانب النفسي والجانب البدني من خلال الجمع بين الحركات الجسمانية والتأمل والتنفس.





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وبالرغم من أن اليوغا رياضة تعد حديثة نوعاً ما، إلا أنه ونظراً لأهميتها وفوائدها المتعددة قررت الجمعية العامة في الأمم المتحدة في منتصف آخر شهر في 2014، أن يكون يوم 21 يوليو من كل عام، هو اليوم العالمي لليوغا.





عدد كبير من المواقع الطبية والصحية المختصة عرضت فوائد اليوغا، جمعنا لك أهمها في التالي:



- ممارسة اليوغا تخلق توازن بين الجسد والروح، الأمر الذي يحسن من التحكم في الذات والسيطرة على ردود الفعل، وتعزز التفكير السليم.

- اليوغا لها تأثير كبير على الصحة النفسية، وهي طريقة فعالة لمقاومة الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق والتوتر.

- من فوائد ممارسة اليوغا بانتظام رفع مناعة الجسم

- اليوغا من أنواع الرياضة التي تحسن أداء القلب، وتحميه من الاضطرابات والأمراض.

- تحسن اليوغا من أداء الجسم بشكل عام، وتساهم في منح الجسم طاقة ونشاط.

- إن أفضل ما يمكن أن تحققه اليوغا هو المساعدة في السيطرة على الأمراض المزمنة وخاصة ارتفاع ضغط الدم.

- لليوغا فوائد متعددة على الصحة ومنها المساهمة في السيطرة على الشهية، وبالتالي سهولة اتباع نظام غذائي وخسارة الوزن.

- الالتزام بممارسة اليوغا يحسن من شكل الجسم، ويقلل من الترهلات ويشد العضلات.

- اليوغا تقلل من آلام العضلات والعظام، وآلام العمود الفقري.

وأخيراً من المفيد لك عزيزتي القارئة أن تمارسي اليوغا، سواء الالتزام بها أو ممارسة من وقت إلى آخر للاستفادة منها، كما يجب مراجعة الطبيب المختص في حال ظهور أي آلام جديدة، أو السؤال عما يمنع من ممارستها.

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