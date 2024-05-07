الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار حكومي بشأن موظفي القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة

الأمم المتحدة: المساعدات محجوبة عن غزة مع إغلاق المعبرين الرئيسيين

السلطة تنفي مطالبة إسرائيل بعدم إطلاق سراح مروان البرغوثي

غوتيريش يطالب إسرائيل بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم فورا

نتنياهو: مقترح حماس يهدف إلى تعطيل الدخول إلى رفح

بن غفير: الاجابة الوحيدة احتلال رفح

مصر تستضيف وفودا من قطر وأمريكا وحماس

الإعلام الأميركي : واشنطن تبنت مسودة الهدنة والأمر بيد إسرائيل

يديعوت: وفد إسرائيلي يصل القاهرة

الحكومة تصدر بيانا شديد اللهجة

الثلاثاء، 07-05-2024 07:57 م

قرار حكومي بشأن موظفي القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة

520242182533114194604


الوكيل الاخباري - كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع، ناصر الشريدة، عن توجه الحكومة لإصدار نظام جديد لإدارة الموارد البشرية لموظفي القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح الشريدة، خلال جلسة حوارية في مؤتمر الحوار الشبابي الثاني الذي ينظمه مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، اليوم الثلاثاء، أن نظام إدارة الموارد البشرية يحاكي الطموح الذي تصبو له الحكومة في القطاع العام، ويضمن أن تكون التعيينات في القطاع العام على أساس الكفاءة والجدارة.

وأكد أن العمل جار على إعادة صياغة دور معهد الإدارة العامة، من خلال تعزيز قدراته الفنية، وأن تكون مواده التدريبية وفقا للاحتياجات، إضافة إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويسهل الوصول للخدمات الحكومية، مع توفير الخدمات المكانية من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

اضافة اعلان


وأشار الشريدة إلى سعي الحكومة إلى إصلاح منظومة التعليم الشاملة بدعم مسار التعلّم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، وبما يضمن المواءمة بين مخرجات التعليم من جهة واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل من جهة أخرى.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220244193047598183282

الحكومة تصدر بيانا شديد اللهجة

وزارة الخارجية

لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل

42e3cbd0-7c42-448f-afee-2798762e8228

اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها في وزارة التنمية الاجتماعية

file

الأردن ينفذ 5 انزالات جوية على غزة بمشاركة دولية

1715078716004

انطلاق ورشة آفاق المعادن المستخدمة بتقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية

8202320124953691483964

الضمان: منح دراسية كاملة وجزئية لأبناء المتقاعدين

أخبار متعلقة
مدخل-رئاسة-الوزراء-20200120

تنويه صادر عن الحكومة اليوم الاحد