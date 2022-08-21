نصائح لاختيار مشروب صحي

الوكيل الإخباري - احتساء المشروبات، في المقاهي، مرغوب، إلى حدّ أن البعض يستعيض بها عن وجبات كاملة، وقد يعتقد أن مكوّنات المشروبات الطبيعيّة مسوّغ لاحتسائها من دون همّ السعرات الحراريّة.

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تقضي التوعية بكيفية اختيار المشروبات حسب الاختصاصيّة بالانتباه إلى سعراتها الحرارية والعناصر الغذائيّة في المحتويات، مع الإشارة إلى أنّه حتّى العصائر الطبيعيّة قد تحتوي على 200 سعرة حرارية في الكوب الواحد. أضف إلى ذلك، نقيع الأعشاب الطبيعية، المشروب الذي يروج على أنه مساعد في عمليات الأيض، قد يحدّ من شهيّة متناوله إلى الطعام لبعض الوقت، لكن لا يمكن في أي شكل من الأشكال الاعتماد على المشروبات لخسارة الوزن.

حسب قسم التغذية في جامعة «هارفرد» لعام 2009، فإن العصائر تصنّف حسب محتواها وفق الآتي:

1 العصائر المحمّلة بلافتة حمراء، ما يعني يجدر الحدّ من شربها، وهي تشتمل على: المشروبات الغازية وعصائر الفواكه المصنعة ومشروبات الطاقة.

2 العصائر المحمّلة بلافتة صفراء، ما يقضي بالاعتدال في شربها، وهي تشتمل على: المشروبات الغازيّة الخالية من السكّر والعصائر الطبيعيّة (100%).

3 العصائر المحمّلة بلافتة خضراء، وتمثّل الخيار المفضّل للصحّة، وتشتمل على: المياه والحليب خالي الدسم والمياه الغازية والقهوة والشاي الخاليين من السكّر. أضف إلى ذلك، يصنّف نقيع الأعشاب الطبيعية، مثل: اليانسون والبابونج والزهورات تحت هذه الفئة.

سيدتي

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