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الأربعاء، 22-02-2023 09:43 ص

5 أشياء ليست صديقة للبيئة

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الوكيل الإخباري- في وقت يتجه العالم الآن لأن يصبح عالماً «خالياً من النفايات» يسعى لاستبدال كل ما هو ضار بالبيئة بكل شيء صديق لها، وهذا ما يجعل الكثير يفكر في الأشياء الضارة التي يمكن استبدالها بأشياء نافعة لكي تكون صديقا للبيئة، أو حتى يمكن الاستغناء عنها تماماً، وبحسب «اليوم السابع» هناك قائمة بأشياء إذا قمنا بالامتناع عن استخدامها، أصبحنا شركاء في بيئة صحية دون ملوثات ضارة على الكرة الأرضية وفقًا لموقع «greenwithless»:

المجلات

المجوهرات الفالصو

تغليف الهدايا

قوارير البلاستيك

أوراق التجفيف

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عكاظ

 

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