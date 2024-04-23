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الثلاثاء، 23-04-2024 01:19 م

إنقسام بالآراء حول مسلسل لعبة حب بعد عرض 10 حلقات منه

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الوكيل الإخباري - إنقسام بالآراء حول مسلسل لعبة حب بعد عرض شاهد و MBC عدد من حلقاته الأولى، وبما أن المسلسل هو النسخة المعربة من مسلسل "حب للإيجار" كان هناك تفاوت بالآراء حول بعض الممثلين.

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قسم اعتبر أن التمثيل بعيد كل البعد عن العفوية فهناك من رأى أن معتصم النهار يتصنع بعض الشيء بدوره، وبأن الكوميديا والتصرفات المضحكة لا تليق بكل الممثلين.

 

وفيما يتعلق بـ نور علي التي تلعب دور (سما) انها تملك كاريزما وإمكانات كبيرة لتصبح نجمة صف، شرط أن تتحلى بالهدوء وأن تعمل على تراكم الخبرة والتنوع والمعرفة.


كما كان هناك إشادات كبيرة بـ سارة بركة وتمثيلها الذي اعتبره الأكثرية تمثيلا رائعا وبأنها لديها مستقبل كبير بالتمثيل في حالة عرفت كيف تستثمر قدراتها.

 

أما شكران مرتجى (فريدة) فهي الحصان الرابح بالعمل، حيث أن الأكثرية اعتبروا انها مناسبة لدور (فريدة) بالرغم من أن هذه الأعمال جديدة عليها إلا أنها أتقنت الدور بشكل لافت.


ومن تعليقات الجمهور على العمل "من فترة ما حبيت مسلسل مثل لعبة حب"، " معتصم النهار عبقري الاداء العربي و الرقم الصعب ونتابع المسلسل عشانه مبدع رقم 1 بالعالم العربي نجاح حقيقي و كبير.

وكان معتصم ردّ من خلال ET بالعربي على الانتقادات التي طالت إعادة تجربة الراب في العمل قائلا "من أنا وصغير ما بتهمني الانتقادات .. حبينا نقدم شيء جديد ونقول للناس قادرين نعمل شي".

 

et بالعربي 

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