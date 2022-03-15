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الثلاثاء، 15-03-2022 12:58 م

بالفيديو - أول ظهور لابني رابح صقر

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الوكيل الإخباري - شارك النجم السعودي رابح صقر متابعيه على موقع "تويتر" مقطع فيديو مع نجليه، في أول ظهور لهما معه على السوشال ميديا.

وظهر النجم السعودي في المقطع مع ابنيه صقر والوليد داخل السيارة، وحرص على تقديمهما إلى متابعيه بطريقة عفوية نالت استحسان الجمهور، ثم ردّد الثلاثي كلمات أغنية "في نوع من الإنسان"، وسط تفاعل لطيف من الشابيّن اللذين حرصا على الغناء مع والدهما... والذي علّق على المقطع قائلاً: "صقر والوليد الله يحفظهم ويحفظ لكم أولادكم".

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