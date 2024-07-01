تفاصيل زواج نجوى كرم قبل أكثر من عام

الوكيل الإخباري- فجّرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مفاجأة مدوية بإعلانها زواجها رسميًا، أثناء وقوفها على المسرح في آخر حفلاتها الغنائية في جولة NajwaStalgia في بوخارست برومانيا.

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وسألت كرم مساء السبت جمهورها عن الفستان الذي ترتديه، مضيفة: "رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"لها" أن زوج كرم (58 عامًا) هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني (43 عامًا) ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني"، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظمت حفل رومانيا.



وأضافت المصادر إلى أن الزواج تم منذ أكثر من عام.



يُذكر أن نجوى كرم في عام 2000 وبعد طرح ألبومها "عيون قلبي" أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب الذي كان متزوجًا ولديه ثلاثة أطفال، قبل أن ينتهي الزواج بالطلاق بعد عامين.



وسبق حفل كرم في رومانيا، حفلها على مسرح ساحة "النهضة" في الرباط، حيث سجلت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم نسبة حضور جماهيري ضخمة في "مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024"، مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.



