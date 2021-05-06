حورية فرغلي تكشف وجهها لأول مرة بعد اجراء 4 عمليات خطيرة.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن وجهها لأول مرة، بعد عودتها إلى مصر، من رحلة علاج طويلة في الولايات المتحدة أجرت فيها 4 عمليات جراحية لاستعادة شكل أنفها.

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وخلال مقابلة مع برنامج "تحت الشمس" على قناة الشمس، كشفت حورية فرغلي الكمامة التي تخفي الأنف التي ظهرت بها في عدة صور ومقابلات إعلامية، وقالت "لسه وارمة شوية، لكن ابتديت أشم دلوقت ريحة الأكل والبارفانات".

وفي مقابلة أخرى مع برنامج "مساء dmc" على قناة eXtra news، وصفت حورية فرغلي المعاناة التي مرت بها قائلة: "أنا حالتي النفسية كانت في الحضيض، وكنت بتمنى أموت، ومش شايفة سبب إني أعيش".



وعن تأثير الدعم الذي تلقته في حالتها المعنوية، قالت: "في ناس لم أتخيل إنهم يكلموني سألوا عني، بجد رجعولي الثقة في النفس كممثلة وليس فقط كامرأة. عايزة أشتغل أحسن وأكثر من الأول".

ووصلت حورية فرغلي، يوم الأحد الماضي، إلى القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد نجاح عملياتها الأخيرة في الأنف. يشار إلى أنها كانت قد تعرضت لحادث سقطت على إثره من فوق حصانها، مما أدى إلى تهشم عظام أنفها، أجرت بعده عدة عمليات.





سبوتنيك

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