ديما قندلفت تكشف تفاصيل شخصيتها في الهيبة.. شاهد

الوكيل الاخباري - بعد الإعلان عن عرض "الهيبة الردّ" قريباً، يحرص نجوم العمل على الترويج للمسلسل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الممثلة السورية ديما قندلفت مقطع فيديو قصير شوقت من خلاله الجمهور على دورها الجديد.



وكشفت النجمة السورية عن أنها ستلعب شخصية "رانيا عمران"، وبدت في المقطع بشخصية قوية وبالتالي فانها ستكون قريبة "ناهد عمران"، الشخصية التي تقدمها النجمة منى واصف، ما رفع منسوب التشويق لدى الجمهور.



وعلقت ديما على المقطع قائلة: "رانيا عمران في الهيبة الرد لمخرجه سامر برقاوي، ابتداءً من 1 تشرين الثاني".

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بدوره علق النجم تيم حسن على تغريدة ديما، قائلاً: "منورة سما الهيبة يا ديمة". لتردّ عليه: "تيم الغالي سما الهيبة ما بتنوّر إلا بوجودك".

وكان النجم السوري قد أحدث ضجة كبيرة بعد إعلانه عن عرض الجزء الأخير من المسلسل قبل شهر رمضان المقبل من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه في "انستغرام"، معلنًا أن واحد تشرين الثاني (نوفمبر) هو موعد عرض العمل. ومن المقرّر أن يعرض العمل على منصة "شاهد vip" قبل عرضه على شاشة "mbc"، وعدد من المحطات الفضائية.



يذكر أن قندلفت انضمت الى الجزء الرابع والأخير من مسلسل الهيبة، وستجسد دوراً انتقامياً، وتلعب دور ابنة خال جبل شيخ الجبل، جمال، الذي قُتل في نهاية الجزء الثالث.

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