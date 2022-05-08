رسائل متبادلة بين شريهان وإليسا بعد نجاح 'من أول دقيقة'

الوكيل الإخباري - ردت الفنانة إليسا على رسالة الفنانة شريهان لها وإلى كل صناع أغنية "من أول دقيقة" الديو الذي جمعها بالفنان المغربي سعد لمجرد.



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حيث كتبت إليسا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي متوجهة بالحديث لشريهان: يعني فرحتي بالأغنية ونجاحها كوم وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شريهان كوم تاني، نحنا تعلمنا منك ومن فنك الإبداع، شكرا ست الكل.



الجدير بالذكر ان شريهان كانت قد عبرت عن إعجابها بالأغنية ووجهت رسالة إلى صناعها وقالت في منشور: "عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس لا يصح إلا الصحيح".

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