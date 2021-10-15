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الجمعة، 15-10-2021 07:10 م

شاهد.. شذى حسون كارثة وإلهام شاهين بأبشع فستان في مهرجان الجونة

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الوكيل الاخباري- أخفقت العديد من النجمات ليلة أمس، بإطالالتهن في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، إذ اخترن تصاميم لا تتلائم مع المناسبة، ما عّرضهّن للكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقد اعتمدت الممثلة إلهام شاهين، فستاًنا مزيًنا برسومات الورود، كما جاء التنسيق للعقد باللون الأحمر مبالغ فيه.


كما اختارت مكياًجا صاخًبا لأحمر الشفاه باللون الأحمر أيًضا.


في حين ارتدت الفنانة شذى حسون، فستاًنا بألوان منسقة مع ألوان غريبة، مع بطانة فاتحة، بدت غير متناسقة مع تصميم الفستان الذي لم يتناسب مع قوامها
واختارت أروى جودة، فستاًنا بخامة ميتالك رقيقة جًدا، لم تبُد مناسبة لحفل كبير بحجم مهرجان الجونة السينمائي، واعتمدت مكياًجا غير مناسب.


أما الممثلة لبلبة، فكانت إطلالتها أيًضا، غير موفقة، إذ ارتدت فستاًنا، مع كّمين واسعين، لستايل غير متناسق، بالاضافة إلى أن التطريز الذي اعتمدته كان بطريقة عشوائية غير ملائمة.

 


 

المصدر: فوشيا

 




 

 


 

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