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الأحد، 13-11-2022 12:01 م

كشف قيمة ثروة الفنان محمد عبده

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الوكيل الإخباري-يعد الفنان السعودي محمد عبده من أغنى النجوم في الوطن العربي وتحديداً في السعودية، اذ قدم خلال مسيرته عشرات الاعمال التي حققت له نجاحاً استثنائياً وتميّزاً بين نجوم جيله، اضافة الى ثروة مادية لا تحصى ولا تعد.

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وحسب أحدث الدراسات التي أقامها عدد من المتخصصين بهذا المجال، كشفوا ان ثروة الفنان السعودي تصل الى حوالى 500 مليون دولار أميركي، بين ما الاموال الموجودة في حساباته وممتلكاته من بيوت وسيارات وأراضٍ وشقق ومقتنيات باهظة الثمن لم يكشف عنها أو يصرح بها الى الاعلام.

 

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