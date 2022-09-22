محمد رمضان يرد على حملة ضده في الاسكندرية بمقطع فيديو

الوكيل الإخباري-نفذ الفنان المصري محمد رمضان وعده الذي قطعه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع التواصل الإجتمتاعي، كرد منه على الحملة التي تعرض لها بمقاطعة حفله القادم في محافظة الإسكندرية، وقال في الفيديو أنه سينزل شوارع الإسكندرية بدون حراسة.

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وقد نفذ رمضان ذلك وتجول بسيارته في شوارع الإسكندرية دون مرافقة وسط هتافات داعمة له وتسبب بوقف حركة المرور بسبب الازدحام الشديد.



وكان قد إنتشرت أخبار في الساعات الماضية عن إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية.



وقد تصدر إسم رمضان محركات البحث وتفاعل الجمهور مع الخطوة التي قام بها.

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