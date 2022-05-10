نانسي عجرم بأحدث اطلالة لها -صور

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صور جديدة لها عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

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وخطفت نانسي أنظار المتابعين بإطلالتها التي إرتدت فيها فستان بني وبالطو من نفس اللون ما أظهر جمالها وذوقها العالي بإختيار ملابسها، كما وقامت بربط شعرها إلى الوراء وسدلته على ظهرها ما أظهر جمال وجهها، وحرصت نانسي على وضع ماكياج خفيف أظهر نعومة ونضارة بشرتها، وتزينت بالإكسسوارات التي أظهرت جمالها.



لاقت الصورة إنتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن إعجابهم ومحبتهم لها.











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