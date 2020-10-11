والدة الفنانة الشابة حلا الترك تثير الجدل بصورة جديدة برفقتها!.. شاهد

الوكيل الاخباري - أثارت منى السابر جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تعليق أرفقته بصورة جمعتها بابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك من طفولتها.

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وفي التفاصيل، انضمت السابر الى تحدّي نشر صور الأهل مع الأبناء على موقع "انستغرام"، فنشرت صورة قديمة لها مع ابنتها حلا الترك معلّقةً بالآية الكريمة: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّي ارحمهما كما ربّياني صغيرا". وركّزت التعليقات على معنى تعليق السابر، لا سيما أن حلا تركت منزل والدتها لتعود الى حضانة والدها المنفصل عن السابر منذ سنوات.

يُذكر أن السابر كانت قد عبّرت عن شعورها بالندم بسبب موافقتها على دخول ابنتها حلا الترك إلى عالم الفن، وذلك خلال لقاء أجراه معها الإعلامي صالح الراشد حيث أكدت أن خلافات بينهما دفعتها الى إلغاء متابعة كلٍ منهما للأخرى على مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت: "حلا بتضل بنتي مهما صار خلاف و زعل، بالنهاية الأخ وأخوه بيتزاعلوا، ولكن الأمور الآن احسن، اذا نلتقي ونتكلم معاً، وكان اللقاء الأخير في الأسوبع الماضي". وأضافت: "بتعرف هي حركات، انا كنت زعلانة منها وألغيت متابعتي لها، وهي أيضاً، ثم اعدت متابعتها، إلا انها لم تبادلني ذلك حتى الآن، هي براحتها".

لها

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