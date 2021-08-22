وفاة الفنان المصري ماهر لبيب

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري منير مكرم عن وفاة مواطنه الممثل ماهر لبيب، وذلك بعد معاناة مع المرض.

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ونشر منير مكرم صورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي للراحل، وعلّق عليها ناعيا اياه بالقول: " الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي.

الجدير ذكره ان في رصيد الراحل عدد كبير من الأعمال التمثيلية، اذ بدأ مسيرته في منتصف السبعينيات، وقد عُرف بتجسيده دور ضابط الشرطة، ومن ابرز الأعمال التي قدمها: "أحلام الفتى الطائر" و"يوميات ونيس" و"وجه القمر" و و"فيلم "كراكون في الشارع" و"دقة زار" و"على باب الوزير".

المصدر - الفن





