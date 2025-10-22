شكوى مواطن من تواجد بائعات هوا في مجمع المحطة - عمان#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/aS7uibAp8d— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 22, 2025
