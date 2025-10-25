الأرصاد تحذر من الضباب وتدني مدى الرؤية صباح السبت

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم السبت سيكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي الليل، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذّرت الإدارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



أما يوم غدٍ الأحد، فيبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وفي الليل، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



أما يوم الثلاثاء، فيبقى الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.