الأميرة سارة تهنئ لاعبي التايكواندو الفائزين بالميداليات بدورة الألعاب الآسيوية

الوكيل الإخباري- هنأت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب (البحرين 2025)، لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو عبدالله شاهين ولمى البقور وفاطمة العبداللات، بعد أن حصلوا على ميدالية فضية وبرونزيتين.

اضافة اعلان