السبت 2025-10-25 12:28 ص
 

الأميرة سارة تهنئ لاعبي التايكواندو الفائزين بالميداليات بدورة الألعاب الآسيوية

ا
البعثة الأردنية المشاركة بالبطولة
 
الجمعة، 24-10-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري- هنأت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب (البحرين 2025)، لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو عبدالله شاهين ولمى البقور وفاطمة العبداللات، بعد أن حصلوا على ميدالية فضية وبرونزيتين.

اضافة اعلان


وتمنت سموها التوفيق لباقي لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا

ب

طب وصحة ارتباط خطير بين العمل الدائم في النوبات الليلية والقولون العصبي

ب

أخبار محلية وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ا

أخبار محلية الأميرة سارة تهنئ لاعبي التايكواندو الفائزين بالميداليات بدورة الألعاب الآسيوية

ل

أخبار محلية مديرية شباب المفرق تنفذ عددًا من الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة

ل

أخبار محلية وزير السياحة ورئيس سلطة إقليم البترا يتفقدان مشروع التنقيب بموقع قصر البنت

غ

أخبار محلية حملة للتبرع بالدم غداً السبت في "بيت يافا"



 
 





الأكثر مشاهدة