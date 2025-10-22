مدير عام الجمارك لـ #برنامج_الوكيل : نتعامل مع 1000 بيان جمركي يومياً ومستعدين لضعف هذا الرقم#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/hl3uoAvyyX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 22, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. قرار توحيد تجديد رخص القيادة للمركبات العمومية
-
إدارة الترخيص: التوقف عن إصدار الرخص البلاستيكية قبل نهاية العام
-
شراء الذهب على السوشال ميديا
-
مواطنة: زيت على الشارع انا شو ذنبي !!
-
الذهب.. الفرق بين سعر البيع و الشراء وقيمة المصنعية
-
تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين
-
محافظ العقبة: جودة الهواء في العقبة طبيعية ولا تشكل خطرًا بعد حادثة التسرب
-
اتصال مؤثر مع والد الاطفال الأشقاء الثلاثة المتوفين غرقاً .. اللهم ارحمهم جميعاً 🤲