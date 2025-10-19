الأحد 2025-10-19 05:40 م
 

شراء الذهب على السوشال ميديا

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الأحد، 19-10-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   شراء الذهب على السوشال ميديا

اضافة اعلان

 

 

 

 


 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إيران تنفذ حكما بالإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

كلية الدفاع تنظم برنامج الحوار الاستراتيجي لمحاضري مادة العلوم العسكرية

أخبار محلية كلية الدفاع تنظم برنامج الحوار الاستراتيجي لمحاضري مادة العلوم العسكرية

ل

اقتصاد محلي 1.46 مليار دينار إجمالي الاستثمارات الهندية في الأردن

"الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة

أخبار محلية "الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة

مندوبا عن الملك وولي العهد

أخبار محلية العيسوي يعزي الغويري والخلايلة وأبو صعيليك

غزة

فلسطين البرلمان العربي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لإعمار غزة

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل شراء الذهب على السوشال ميديا

كتائب القسام

فلسطين القسام تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي وقد تسلمه اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة