الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا

وجاء في تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن العقوبات ضد الرئيس الكولومبي مرتبطة بوصول إنتاج الكوكايين في البلاد تحت حكمه إلى مستويات قياسية.
وقال: "مع وصول الرئيس غوستافو بيترو إلى السلطة، وصل إنتاج الكوكايين في كولومبيا إلى أعلى مستوياته منذ عقود، مما أغرق الولايات المتحدة به ودمر حياة الأمريكيين".
يأتي هذا التطور في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن علق الرئيس بيترو على تدمير القوات الأمريكية لإحدى السفن في 16 سبتمبر، واصفا عملية مهاجمة قارب صيد في مياه كولومبيا بأنها جريمة قتل وانتهاك لسيادتها الإقليمية.
وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف جميع المدفوعات أو الإعانات لكولومبيا، مطالبا بيترو بوقف إنتاج المخدرات في البلاد فورا، وإلا فإن الولايات المتحدة "ستقوم بذلك نيابة عنه".
ومن جانبه، كان الرئيس الكولومبي قد رفض سابقا الاتهامات التي وجهها ترامب بضلوعه في تجارة المخدرات.
-
أخبار متعلقة
-
حكومة نتنياهو تعاني من "الصرع" .. ولا حدود لجنونها
-
روبيو يستبعد أن تضم إسرائيل الضفة الغربية
-
غرق 7 مهاجرين قبالة سواحل موغلا جنوب غربي تركيا
-
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لوكالة الأونروا
-
شهيدان وجريحان بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في منطقة (E1)
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من العائلة الحاكمة
-
لليوم الرابع على التوالي .. مسيّرات تهاجم مطار الخرطوم