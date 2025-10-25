روته: قرار صواريخ توماهوك بيد الولايات المتحدة وحدها

وأضاف أن الحلف لا يملك أي صلاحيات في مسألة توريد صواريخ "توماهوك" الأمريكية لأوكرانيا، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يأمل في نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا في المستقبل، وذلك بعد اجتماع "تحالف الراغبين".
وصرح الأمين العام أن "هذا القرار، بشأن أي أسلحة يتم نقلها، يمكن للدول الأعضاء في الناتو وحدها اتخاذه"، مؤكدا أن "الناتو" لا يمكنه التأثير على هذا القرار.
ولم يجب روته على سؤال عما إذا كان يعتبر مثل هذه الخطوة ممكنة، ومتى قد يحدث ذلك.
ويأتي اجتماع "تحالف الراغبين" بعد أن أعلن ترامب فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، مؤكدا في الوقت نفسه رغبته في عقد اللقاء في المستقبل.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس بوتين أن قمة بودابست كانت في الأساس مقترحا من الجانب الأمريكي خلال آخر مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس ترامب، مضيفا: "من المؤكد أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تُحضَّر جيدا، إذ سيكون من الخطأ لي وللرئيس ترامب التعامل معها باستخفاف أو الخروج منها دون تحقيق النتائج المرجوة"، مرجحا أن يتم تأجيل القمة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي.
