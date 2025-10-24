ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 61.48 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 472 نقطة، ليصل إلى 47207 نقاط، اي بنسبة ارتفاع 1.01 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 263 نقطة ليصل إلى 23204 نقاط، اي نسبة 1.15 بالمئة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 53 نقطة ليصل إلى 6791 نقطة.