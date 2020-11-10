ألمانيا تتوقع إتمام صفقة شراء لقاح كورونا بين الاتحاد الأوروبي

الوكيل الاخباري- توقع وزير الصحة الألماني ينس سبان توقيع اتفاقية شراء نهائية مع شركة BioNTech وشريكتها فايزر "في الأيام المقبلة" للقاح محتمل ضد COVID-19.



وقال سبان في مؤتمر صحفي في برلين "سنصل بهذا الأمر الآن إلى نتيجة سريعة."

وأضاف سبان أنه يتوقع أن تحصل ألمانيا على ما يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاح BioNTech-Pfizer.

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وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لفت اليوم الثلاثاء، إلى إنه لا أحد يعرف متى سيكون لقاح كوفيد -19 متاحا.



وجاءت تعليقات ألتماير بعدما قالت شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech إن لقاح COVID-19 التجريبي فعال بنسبة تزيد عن 90% بناء على نتائج التجارب الأولية.

المصدر: روسيا اليوم



