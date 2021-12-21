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الثلاثاء، 21-12-2021 12:29 م

أوميكرون يرفع حالة التأهب حول العالم

كورونااااا


الوكيل الإخباري - أدى تضاعف أعداد المصابين بمتحور "أوميكرون" الجديد على نحو سريع في أنحاء العالم، إلى اتخاذ تدابير وقائية ورفع حالة التأهب خاصة قبل أيام قليلة من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.

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وبحسب وكالة رويترز، أرجأت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، الموعد الذي كان مقررا لإعادة فتح حدودها الدولية بسبب الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" حول العالم، كما أعادت عدة دول أخرى فرض إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.


وفي الهند، دعا رئيس وزراء حكومة نيودلهي أرفيند كيجريوال، المواطنين إلى وضع كمامات، وحث الحكومة الاتحادية على السماح بإعطاء جرعة لقاح تنشيطية بعد أن سجلت البلاد 200 إصابة بالمتحور أوميكرون في 12 ولاية.


وفي سنغافورة، تجري وزارة الصحة فحوصات لتحديد ما إذا كان أوميكرون السبب في إصابة مجموعة من الأشخاص، كما حذرت الوزارة من احتمال إصابة العديد بهذا الفيروس.


وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولون إن المتحور أودى أمس الاثنين بحياة رجل لم يحصل على التطعيم في تكساس بعدما أصبح أوميكرون السلالة السائدة في البلاد.


واصطف المواطنون في نيويورك وواشنطن ومدن أميركية أخرى، طوابير لإجراء فحوص كوفيد-19 بهدف الكشف ما إذا كانوا مصابين بالعدوى قبل الاحتفال بالعطلة مع أسرهم.


وكانت كوريا الجنوبية وهولندا وألمانيا وإيرلندا بين الدول التي أعادت فرض إغلاق جزئي أو كلي أو إجراءات التباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.


وأعلنت تايلاند أنها ستعيد فرض الحجر الصحي الإلزامي على الزائرين الأجانب بسبب فيروس كورونا المستجد، بسبب مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون".

 

بترا


 




 

 


 

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