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الثلاثاء، 10-11-2020 01:40 م

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن عن ترخيص علاج مطور لفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ للعلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، المطور من قبل شركة من "Eli Lilly and Co"، لعلاج حالات "كوفيد-19" الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال .
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ويجب أن يتم حقن علاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة، والتي تُسمى "باملانيفيماب"، في المستشفى أو أي مراكز للرعاية الصحية

ويُعد هذا العلاج أول جسم مضاد أحادي النسيلة يُصرح باستخدامه في علاج فيروس كورونا .

ووفق موقع سي ان ان بالعربية يهدف العلاج إلى إطلاق استجابة مناعية ضد عدوى فيروس كورونا .

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، "باملانيفيماب"، موجه بشكل خاص ضد النتوءات البروتينية الموجودة على سطح فيروس "سارس-كوف-2"، وصُمم لمنع ارتباط الفيروس ودخوله إلى الخلايا البشرية

وقالت مديرة مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الدكتورة باتريسيا كافازوني، في بيان، إن تصريح الاستخدام الطارئ لعلاج "باملانيفيماب" يوفر لمتخصصي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لهذه الجائحة أداة محتملة أخرى في علاج مرضى "كوفيد -19"، موضحة:"سنواصل تقييم البيانات الجديدة حول سلامة وفعالية باملانيفيماب عندما تصبح متاحة"

واستند ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى دراسة نُشرت في مجلة "New England Journal of Medicine" في أكتوبر/ تشرين الأول.

 




 

 


 

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