الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

المكسيك: 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

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الإثنين، 30-08-2021 05:37 ص

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 216.18 مليون

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الوكيل الإخباري - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 216.18 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

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وبحسب احصاء رويترز فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
ويعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

 

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