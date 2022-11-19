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السبت، 19-11-2022 01:46 م

إصابة جون كيري بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت ويتني سميث، المتحدثة باسم جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، يوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ بمصر.

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وقالت سميث، في بيان، إن كيري "يعاني من أعراض خفيفة وأنه عزل نفسه"، وأضافت أنه "يعمل مع فريق المفاوضات الخاص به ونظرائه الأجانب عبر الهاتف لضمان نتيجة ناجحة لقمة المناخ".

 

وتستضيف مصر الدورة الـ27 لمؤتمر قمة المناخ، التي انطلقت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

CNN

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