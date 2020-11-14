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السبت، 14-11-2020 03:21 م

أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي

إيران.. 452 وفاة جديدة بكورونا

وفاة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل  11203 اصابات جديدة بفيروس كورونا و452 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقالت وزارة الصحة إن عدد المتعافين بلغ حتى الآن  552747 شخصا.
وأضافت أن السلطات الصحية أجرت منذ بدء تفشي الوباء 5 ملايين و464191 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة اليوم، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 749525، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء 41034 شخصا.


وأعلنت وزارة الصحة أن محافظات هرمزكان وفارس وكلستان وسيستان وبلوشستان هي الآن مناطق في الحالتين البرتقالية والصفراء، أما بقية محافظات البلاد فهي في الحالة الحمراء.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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