اختبار منزلي للغلوكوز يكشف مستوى المناعة ضد كورونا

الوكيل الإخباري - طور باحثون اختباراً بسيطاً ودقيقاً يعتمد على مقياس الغلوكوز يمكن استخدامه لمراقبة مستوى الأجسام المضادة لفيروس كورونا.



وحسب تقرير نشره موقع دورية الجمعية الكيميائية الأمريكية، طور الباحثان أرويو كوراس وجيمي سبانغلر مع زملائهما اختباراً يكشف علاقة إنزيم إنفرتيز Invertase بالجسم المناعي المضاد، وتبين أن البروتين الذي ينتج عن هذا الاندماج يحول السكروز إلى غلوكوز، ويمكن بعد تكييف طريقة الاختبار اكتشاف مستوى الأجسام المناعية المضادة لفيروس كورونا.



وقال فريق البحث إن بإمكان المستهلكين في يوم ما استخدام هذا الاختبار لمعرفة مستوى الأجسام المضادة لكورونا19 في الجسم، والحصول على مؤشر عن مستوى الحماية ضد العدوى.

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