ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم إلى 6308404 وفيات و534.877 مليون إصابة.



وقالت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل بـ667.96 ألف وفاة، ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524.757 ألف وفاة.

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