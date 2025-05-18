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قتيل بانفجار عبوة ناسفة خارج عيادة في ولاية كاليفورنيا - صور

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تعبيرية
 
الأحد، 18-05-2025 09:12 ص

الوكيل الإخباري-  قُتل شخص في انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة للخصوبة في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا، وفق ما أفادت السلطات الأميركية. وأوضح رئيس البلدية رون ديهارت أن الانفجار نجم عن عبوة كانت داخل أو قرب سيارة متوقفة قرب المبنى.

الحادث ألحق أضرارًا بمبانٍ مجاورة، فيما طلبت السلطات من السكان تجنّب المنطقة. وأكد الدكتور ماهر عبد الله، مدير العيادة، أن الطاقم بخير، وأن معمل الإخصاب والأجنة لم يتضررا.

لا تزال التحقيقات جارية بمشاركة الشرطة ومكتب التبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ولم تُعرف بعد دوافع الانفجار أو هوية الضحية.

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