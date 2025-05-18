قتيل بانفجار عبوة ناسفة خارج عيادة في ولاية كاليفورنيا - صور

الحادث ألحق أضرارًا بمبانٍ مجاورة، فيما طلبت السلطات من السكان تجنّب المنطقة. وأكد الدكتور ماهر عبد الله، مدير العيادة، أن الطاقم بخير، وأن معمل الإخصاب والأجنة لم يتضررا.
لا تزال التحقيقات جارية بمشاركة الشرطة ومكتب التبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ولم تُعرف بعد دوافع الانفجار أو هوية الضحية.
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