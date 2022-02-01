الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 02:54 م

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

61f927c44236047ec55edd0a


الوكيل الإخباري -اعتبارا من اليوم الثلاثاء، أصبح تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالسعودية، شرطا لاستمرار ظهور حالة "محصن" بتطبيق "توكلنا" المطلوب لدخول أماكن محددة وللسفر.

اضافة اعلان

 

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمن العام توضيحا بهذا الأن، وقال: "ابتداء من 1 فبراير 2022.. تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فأكثر".

وأشار إلى أن ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" شرطا للآتي: 

- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام".،

في حين يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f906ba4236047c4812cb4f

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

61f8fdc0423604016011d77e

السعودية تسجل وفاة واحدة وانخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا

الكويت 2

الصحة الكويتية: تطعيم الأطفال يعزز المناعة المجتمعية

1047396252_0_59_3072_1989_1400x0_80_0_0_63506fc10fae294986718f81efdee19f

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

61f8fe87423604016011d781

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

355565_36_1643705131

غزة: 8 وفيات و 2500 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
61de7e6f4236047aa26eacf0

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

61de7c5842360461333dd746

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

999999

إسبانيا تكشف ظاهرة مخيفة بشأن متحور أوميكرون

120222213440261066789

كندا تسجل اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

f

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا