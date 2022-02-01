اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

الوكيل الإخباري -اعتبارا من اليوم الثلاثاء، أصبح تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالسعودية، شرطا لاستمرار ظهور حالة "محصن" بتطبيق "توكلنا" المطلوب لدخول أماكن محددة وللسفر.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمن العام توضيحا بهذا الأن، وقال: "ابتداء من 1 فبراير 2022.. تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فأكثر".



وأشار إلى أن ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" شرطا للآتي:



- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.



- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.



- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.



- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام".،



في حين يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

روسيا اليوم