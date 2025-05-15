الخميس 2025-05-15 01:16 م
 

“مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”

“مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”
“مستشفى ابن الهيثم يشارك في معرض مينا الطبي (MENA MEDICAL EXPO) بمدينة بنغازي – ليبيا”
 
الخميس، 15-05-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   شارك مستشفى ابن الهيثم في فعاليات معرض مينا الطبي 2025 والذي أُقيم في مدينة بنغازي – ليبيا، بمشاركة أكثر من 78 شركة ومصحة محلية ودولية من مختلف الدول.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المستشفى على تعزيز حضوره الإقليمي وبناء علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الصحية الرائدة. وخلال المعرض تم تقديم نبذة تعريفية عن مستشفى ابن الهيثم والتعريف بأبرز تخصصاته وأقسامه بالإضافة إلى عرض أحدث الأجهزة الطبية والخدمات المتقدمة التي يوفرها لمرضاه ضمن منظومة متكاملة من الرعاية الصحية الشاملة.

وقد شهد المعرض تفاعلًا مثمرًا بين المشاركين، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة سُبل التعاون بما يخدم تحسين مستوى الخدمات الطبية في المنطقة. وتُعد هذه المشاركة خطوة مهمة ضمن رؤية مستشفى ابن الهيثم نحو دعم المبادرات الصحية الإقليمية والمساهمة في بناء منظومة طبية متطورة ومستدامة.

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