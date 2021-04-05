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الإثنين، 05-04-2021 03:41 م

اكتشاف سلالة مزدوجة لكورونا في أمريكا.. وتحذير من خطورتها

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الوكيل الاخباري - اكتشف مختبر أميركي سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة خليج ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة، أطلق عليها السلالة المزدوجة.

وقال مختبر ستانفورد للفيروسات إنه رصد حالة واحدة من السلالة الجديدة من خلال التسلسل الجيني، مشيرا إلى أن منشأها الهند.

وأضاف أن يشتبه في 7 حالات أخرى على الأقل.

واعتبر المختبر أن السلالة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة، لأنها تحتوي على طفرتين من الفيروس، تساعدانه على الالتصاق بالخلايا.

ويقول مدير المختبر، بن بينسكي: "إذا كنت في مصعد مع شخص مصاب بهذه السلالة، فمن المرجح أن ينقل العدوى لك"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
من جانبه، وصف أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، بيتر تشين، السلالة الجديدة بأنها أقل تسامحا.

وقال إن هذه السلالة يمكن أن تكون معدية بصورة أكثر من السلالة الأصل التي ضربت ولاية في الهند بنحو 20 بالمئة.

وأضاف أنه من المنطقي أن تكون السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتشار، نظرا لوجود طفرتين فيها، تعملان في مجال ربط مستقبلات الفيروس بخلايا.

واعتبر أنه من السابق لأوانه الحسم بشأن مسألة مقاومة هذه السلالة للقاحات الموجودة حاليا.

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 المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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